Ven injerencia de UCS en elección de vecinos; en el partido lo niegan

Las juntas vecinales del municipio cruceño denuncian injerencia de UCS en la elección de sus directivas. Afirman que personas afines al partido oficialista están impulsando la creación de dirigencia vecinal paralela. La versión es desmentida desde las filas ucesistas. Aseguran que solo participan como veedores porque este año concluye el mandato del 90% de las juntas de vecinos.

En los últimos días se produjeron peleas en la Asociación de Juntas Vecinales Villa Primero de Mayo (Asjuve). La vicepresidenta, María Jesús Flores, aseguró que en las elecciones hay intromisión de los afines a UCS para evitar la fiscalización en el municipio y en busca de cargos públicos.

“Desde que asumieron las nuevas autoridades municipales un grupo de este distrito empezó a querer tomar instituciones. Quisieron hacer cambios, pero no es la forma”, sostuvo. Flores señala que primero se debió elegir nueva directiva en los barrios y luego en la asociación. Sin embargo, se intentó hacer a la inversa y se posesionó un nuevo presidente distrital.

En el DM 14 tienen similar reclamo. El dirigente Néstor Silva aseguró que personas afines a UCS impulsan la creación de hasta tres paralelas en los barrios, para luego hacer lo mismo en la dirigencia distrital. Reconoció que este año fenece la gestión de al menos el 90% de la dirigencia de los barrios, pero pide elecciones transparentes.

A su vez, Omar Ribera, ejecutivo nacional del Control Social y excandidato a la Alcaldía, denunció que se está nombrando, sin cumplir protocolos, solo a presidentes de barrios afines a UCS. “Han nombrado juntas paralelas en todos los barrios y distritos. Apuntan a que no los fiscalicen. La ley dice que ningún funcionario puede inmiscuirse en control social, ellos deben organizarse libremente. Los concejales no pueden meterse”, enfatizó.

A su vez, Abad Lino de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que desde hace años es paralelo a la directiva de Ribera, indicó que hay más denuncias de paralelismos en los distritos 9, 10 y 2. “Yo pedí a las autoridades de las subalcaldías que dispongan en lo administrativo y no se inmiscuyan en lo distrital. No permitiremos que ingrese gente de la UCS a la dirigencia”, advirtió.

Como ejemplo de la división, dijo que en el DM 9 representantes de 75 barrios participaron en una elección, pero a los días unos 40 dirigentes desconocieron el proceso.

El concejal José Medrano, C-A, dijo que pedirá informe de la designación de los nuevos subalcaldes, pues hay denuncias de que algunos no pertenecen al distrito y estarían promoviendo las paralelas.

UCS dicen que son veedores

El concejal suplente de UCS Maykol Negrete aseguró que solo participan como veedores a solicitud de los vecinos de un “saneamiento de la dirigencia de los barrios porque feneció su mandato”.

Detalló que en el caso de la Villa Primero de Mayo, se renovará la dirigencia de los 110 barrios y luego se elegirá una nueva Asjuve, pues también feneció el mandato de esta última.

“No estamos impulsando las elecciones. Desde los barrios viene el tema de las obras y se trabaja en coordinación con las autoridades. Como no estaban estas dirigencias vecinales saneadas, fenecieron o estaban acéfalas, nos pidieron los mismos vecinos que seamos veedores externos, no estamos teniendo ninguna injerencia. No solo somos nosotros también hay asambleístas y diputados que están participando como veedores”, remarcó.