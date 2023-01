Ven que policías coartan el derecho a ciudadanos al prohibir el libre tránsito en la zona del Comando

El excomandante de la Policía, coronel Carlos Gutiérrez, afirmó que “no estamos en estado de sitio para que se prohíba de esta manera. Lo que están haciendo es coartar el derecho a tránsito de los ciudadanos y motorizados, pero no solo eso, sino que golpean a la gente, gasifican y esto no puede ocurrir porque no vivimos un estado de sitio”, dijo el coronel Gutiérrez.