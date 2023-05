Verónica, una mamá que lucha contra el cáncer y es ejemplo de perseverancia y amor

Sin embargo, para esta mamá, más allá de la enfermedad que padece, considera que " la maternidad depende de las circunstancias que uno esté pasando, personalmente me tocó pasar por diferentes estados tanto difíciles como tranquilos y felices también, pero no cambiaria por nada del mundo el haber traído a mis dos hijitos a este mundo porque cada uno llegó en el momento adecuado, la diferencia entre los dos son casi 11 años, pero el amor es infinito, ser mamá me hace sentir que yo no vivo para mi, yo vivo y lucho todos los días por ellos".

Es por ello que a pesar de todas las circunstancias, "yo trabajo, y nunca dejé de hacerlo. Si bien tuve días de baja médica, pero el mantenerme ocupada me ayudaba mucho y lo sigue haciendo. Gracias a Dios y no me canso de agradecer a las personas que son muy empáticas y es que trato de llevar una vida normal, trabajo, familia, sin descuidar mis tratamientos médicos, mis médicos, que me dicen que son muchos años para que yo me pueda declarar vencedora del cáncer, pero yo me declaro sana en el nombre de Dios, y más aún cuando tengo en mis hijos y en mi familia motivos para no dejarme vencer".