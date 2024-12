Viajar para reunirse con la familia en Navidad cuesta más del doble en la Terminal Bimodal de Santa Cruz

Las principales quejas provienen de quienes viajan a destinos como La Paz, Oruro y Beni. Pasajeros aseguran que las empresas de transporte no respetan las tarifas establecidas y cobran montos elevados. Lo más indignante, según los viajeros, es que el boleto impreso muestra un precio menor al que realmente pagan.



“Para el Beni están cobrando 200 bolivianos, pero en el boleto dice 80. Es una burla. Somos tres personas y necesitamos 600 bolivianos solo para ir, sin contar la vuelta. No nos alcanza, pero tenemos que viajar por cuestiones familiares”, señaló María López, quien esperaba abordar un bus.



Otro pasajero con destino a La Paz contó que las tarifas suben día a día. “El viernes vine a preguntar y costaba 240 bolivianos. Hoy ya lo están vendiendo a 300. Es un abuso, pero no tengo opción. La tarifa del boleto ni siquiera coincide con lo que pagué”, expresó.