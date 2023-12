Vicegobernador Aguilera: “Soy la segunda autoridad del departamento y tienen la obligación de coordinar conmigo”

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, reafirmó este martes su importancia como la segunda autoridad del departamento y pidió una mayor coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y su persona. "Yo soy la segunda autoridad del departamento, por ende, soy la autoridad de mayor grado dentro del Ejecutivo Departamental. La coordinación es una obligación. Necesariamente tienen que hacerlo" , dijo Aguilera en rueda de prensa. El vicegobernador exteriorizó su molestia por la falta de coordinación de estas dos instancias, que aparentemente ignoran su autoridad . Esta situación se ha evidenciado en los últimos meses, especialmente desde la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. "(La coordinación) No se la hace con la fluidez que se debería tener para que logremos esa sinergia que demanda nuestro pueblo en la busca de soluciones como en esta situación", aseguró.

Desde que Luis Fernando Camacho llegó al cargo de gobernador siendo líder de la alianza Creemos, el vicegobernador no participó en la gestión del Ejecutivo departamental. Luego de su detención en 2022, quienes han sido caras visibles del Gobierno departamental son el asesor de Gestión, Efraín Suárez, y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic.

“A mí se me faltó el respeto y no estoy contento con esa falta de respeto, hoy lo estemos compartiendo con amigos y colegas de la institución. Nos deben dar explicaciones y no es a gritos, ni con imposturas y tampoco es con calificativos, ni denigrando a las personas”, afirmó el vicegobernador en dicha ocasión.