Vicegobernador Mario Aguilera dice que asesor de Camacho frustró su encuentro con él en Chonchocoro

“A mí me llamó su papa, ‘don Papi Camacho’ y me dijo: 'Luis Fernando quiere hablar con vos, váyase a La Paz', entonces me fui y, ¿quién tenía que hacer las gestiones para que yo entre? Efraín Suarez, pero no lo hizo, tendrá sus razones, ahora resulta que es porque no confía”, expresó Aguilera.

“Yo me voy a remitir a los hechos; si no confías en alguien, no lo haces jefe de campaña nacional y departamental, algo de credibilidad debo tener (…) Después de eso, me invitó a ser candidato a vicegobernador, yo no lo pedí, él me invitó, yo acepté y aquí estoy. Si algo cambió, me imagino que cambiando las situaciones volverán a moverse”, añadió el vicegobernador.