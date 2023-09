Viceministro Mamani: “Estamos sentando presencia en un territorio que ha sido descuidado”

Con esta creación del puesto Umopar, ahí van a estar los diablos azules la Felcn, van a realizar operativos, porque es el sector por donde ingresan también, por el río Paraguá, los precursores desde Brasil. Hemos encontrado precursores, pistas clandestinas, y hasta ha perdido la vida un efectivo. - ¿Existe la presencia de grupos armados en esa zona? Grupos armados en nuestro país, como tales, carteles, no existen. Un cartel es aquel que ocupa un espacio en un territorio, y que no deja ingresar a las fuerzas del orden.

Nosotros operamos en todas las partes de Bolivia, no hay restricción, no hay lugar donde no se ingrese en el Parque Noel Kempp.

Yo estuve en San Matías en varias ocasiones porque se han suscitado los acribillamientos, entonces ahí hemos constatado que vienen a refugiarse. Se escapan de los delitos que cometen, pero también vienen a hacer ajustes de cuentas, y no solo es por tema de drogas, sino también son por los delitos conexos, robo de ganado, de armas, y otros delitos que cometen del lado brasileño.



- ¿No lo ve como un cartel que opera en territorio boliviano?



Por supuesto que no. No hay carteles de narcotráfico en nuestro país, si tuviéramos carteles, no hubiéramos ingresado tantos periodistas, que nos han acompañado a diferentes actos de destrucción de laboratorios, pistas clandestinas. Los carteles no dejan que se acerquen a su territorio.



- ¿Sabe algo de propiedades compradas por narcos en la zona de Noel Kempff Mercado?



Tendría que trasladar ese dato al INRA, que tiene toda la base de datos, e identificar.



- ¿Hay funcionarios del Sernap trabajando con los narcos? Se dice que existen denuncias sobre funcionarios



Desconozco.



- ¿Ponen mucha fe a estos puestos de control?



Es para sentar presencia y efectivizar la lucha contra el narcotráfico en el Parque Noel Kempff, en Bajo Paraguá. Está demostrado que estos sectores que son inaccesibles son utilizados por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que construyen laboratorios, pistas, acopian sustancias, para luego sacar a Brasil.