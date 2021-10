Vicente Cuéllar: “La UAGRM está pasando por uno de los peores momentos de su historia”

Escucha esta nota aquí

Por Brissa Pabón

-¿Cómo ha encontrado la UAGRM en estas primeras semanas de gestión?



La universidad está pasando por uno de los peores momentos de su historia, hablando económica, institucional y académicamente. El tema de la pandemia nos ha afectado mucho, hemos entrado de manera forzada a una nueva dinámica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Pero obviamente eso podemos corregirlo internamente, depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros es el tema económico y financiero, ahí lamentablemente estamos con una universidad quebrada, no tenemos recursos para pagar sueldos y salarios. Eso es una gran preocupación, debemos dar solución a estos problemas de corto plazo.



-Para entender el soporte económico de la universidad, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento?



Nosotros, actualmente vivimos de dos fuentes de financiamiento, una es la coparticipación y la segunda fuente son los recursos que vienen del Tesoro General de la Nación que año a año se negocian.



Con la política de gratuidad aplicada por el anterior rector, se ha dejado sin recursos internos a la institución. Ahora, los recursos internos nos significan aproximadamente un 3% del total de nuestro presupuesto. Es decir, los recursos que recauda la universidad en este momento no alcanzan ni siquiera para pagar los servicios básicos.



-Cabalmente, se convocó a una marcha para pedir al Gobierno un presupuesto extraordinario destinado a cubrir el pago de sueldos y obligaciones administrativas de la presente gestión, de no ser escuchados o tomados en cuenta, ¿qué medidas tomarán?

Sí, nosotros hemos participado en una marcha pacífica porque consideramos que la mejor forma de solucionar los problemas es a través del diálogo. Esto ha sido un toque de alerta para decir que como universidad podemos salir a la calle en cualquier momento.



Pero nuestra perspectiva es solucionar todo de la manera más viable. Como institución vamos a hacer el esfuerzo para solucionar los problemas a través del diálogo. Si a partir de ese esfuerzo y predisposición no tenemos eco, seguramente la misma comisión de movilización tendrá que sentarse a evaluar para ver otras medidas.



En este momento no podemos quedarnos con los brazos cruzados, necesitamos Bs 31 millones adicionales solo para pagar beneficios sociales a los familiares de los docentes y administrativos que han muerto producto de la pandemia.



Este hecho nos tiene muy preocupado porque son obligaciones ineludibles y nosotros no podemos ignorarlas.



Por otro lado, ha bajado la coparticipación, del 100% de los impuestos el 75% se queda en el Tesoro General de la Nación, el 20% para los municipios y el 5% va para que las universidades tengan las puertas abiertas. Esa es posiblemente la principal fuente de financiamiento que nosotros tenemos.

Esta coparticipación ha disminuido producto de la pandemia y porque se dictaron medidas pendientes a evitar el estrangulamiento de las empresas, muchas de ellas no pagaron impuestos y se transfirieron esos pagos. Todas las instituciones que coparticipamos nos sentimos afectadas, por eso recurrimos al Gobierno, buscamos solucionar nuestros problemas de corto plazo.





-Si estas dificultades económicas continúan, ¿se verá obligado a limitar el ingreso de nuevos alumnos, o también hay riesgo de cerrar la universidad?



El problema gráficamente es que, en este momento, no tenemos recursos para pagar sueldos de octubre, noviembre y diciembre, ni el aguinaldo. ¿Qué pasaría si nosotros no podemos cubrir esas obligaciones? Los docentes y administrativos van a hacer huelga y consecuentemente van a dejar de trabajar. Y si ellos no trabajan, la universidad cierra.



Estamos prácticamente con la soga al cuello y si no recibimos este soporte extraordinario del Gobierno estamos con peligro de cerrar nuestras puertas este semestre y los próximos. Eso para nosotros sería una catástrofe. No lo podemos permitir, sé que nuestra comunidad universitaria es unida y está dispuesta a tomar las medidas necesarias para evitar esto.



Nosotros, por eso, pedimos un auxilio del Gobierno, que entienda la magnitud del problema. Ahora también, nosotros somos autocríticos. Sabemos que debemos tomar medidas pendientes a racionalizar el gasto. Esta universidad es inviable en el mediano plazo si nosotros no tomamos políticas que primero, racionalicen el gasto y segundo, que generen nuestros propios ingresos. Tenemos que generar ingresos propios.



-¿Ha tenido alguna clase de negociación con el Gobierno o existe un plan para conseguir mayores recursos?



Ha existido un cronograma de reuniones con el viceministro de presupuesto la anterior semana, nosotros nos hemos reunido con ellos; sin embargo, la negociación quedó paralizada porque ellos nos dicen que están seguros de que nosotros tomaremos las medidas adecuadas. Coincidimos en que la universidad internamente debe adoptar ciertas medidas correctivas para hacerla sostenible en el tiempo, pero dentro de la negociación ellos nos dicen que firmemos un convenio de desempeño institucional financiero; en otras palabras el Gobierno nos dice que solucionan el problema a corto plazo, pero que les digamos qué haremos con la universidad para hacerla sostenible en el tiempo, y por responsabilidad institucional, para firmar un convenio de desempeño con el Gobierno necesitamos la aprobación del Ilustre Consejo Universitario, que es la máxima instancia de nuestra institución.



Hemos tenido dos sesiones con el ICU, una donde no hubo quórum, la segunda donde se conformó una comisión para discutir los alcances de la firma de este convenio, entonces ahí está un poco la traba en este momento. La discusión se ha trasladado al seno del ICU para que esta instancia me autorice la firma de un convenio y poder subsanar los problemas a corto plazo.



Nosotros hemos dejado en claro y ellos están muy de acuerdo en que todas las medidas que nosotros adoptemos van a ser en el marco de nuestra autonomía universitaria, nosotros vamos a definir qué medidas vamos a adoptar para que estas sean sostenibles en el tiempo.



-Aumentar ingresos y reducir gastos es entonces uno de los objetivos urgentes de la institución. ¿Cómo planea lograrlo?



En este momento tenemos dos caminos por recorrer. Uno es el tema de mejorar ingresos y reducir nuestros gastos. Y dentro de eso nosotros dependemos 100% de la cooperación y del soporte del TGN, entonces tenemos que buscar alternativas para mejorar los ingresos.



Primero, en el tema de la coparticipación, nosotros tenemos que pensar seriamente en invertir con las autoridades pertinentes un aumento del universo de contribuyentes. Nosotros consideramos que han disminuido los contribuyentes, cada vez hay menos personas que pagan impuestos.



Por otro lado, dentro de estas medidas está el aumentar la base de impuestos participables, hay impuestos a la riqueza y otros impuestos que se estimaron de manera coyuntural, pero que al final se mantuvieron como impuestos establecidos y la universidad no esta coparticipando.



Otra cosa que hemos planteado al Gobierno es que tenemos que auditar y conciliar la transparencia de desembolso. En el tema de coparticipación, nosotros no sabemos lo que estamos recibiendo acorde a lo que nos corresponde y hay que ser celoso en eso.

La universidad debe fiscalizar si realmente los desembolsos que nos hacen a diario por coparticipación corresponden a la totalidad de la transferencia que nos realizan.



También urge hacer un estudio sobre las Notas de Crédito Fiscal (NOCRES). Tenemos que ver cómo nos están perjudicando dentro de la coparticipación tributaria propia.



Es igual urgente la realización del Censo de población y vivienda. Nosotros consideramos que dada la migración diaria que vive el departamento de Santa Cruz, nosotros en este momento tendríamos que recibir mayores recursos; sin embargo, nos están liquidando todavía con números del anterior censo, solamente por no haber liquidado con una tasa intercensal.

Como universidad, en estos diez años hemos perdido aproximadamente Bs 18 millones, entonces es una medida que consideramos urgente.



Por otro lado, necesitamos que el Gobierno nos ayude a crear empresas. Así como estamos no es sostenible en el tiempo. Tenemos que generar nuestros ingresos y necesitamos el apoyo del Gobierno en la creación de nuestras propias empresas. Invertir en activos productivos, crear empresas universitarias, tenemos que empezar rápidamente el proceso de digitalización, eso nos permitiría tener un ahorro en los gastos que realizamos, pensar en la cooperación internacional en cuanto a recursos para hacer investigación.



-¿Y para recortar gastos?



Por el lado del gasto hay que tomar medidas que implicarían ser muy celosos y serios en el tema del manejo administrativo y financiero de nuestra institución, implementar un escalafón administrativo, redefinir una nueva estructura cooperativa, definir una nomenclatura nueva, y hay que hacer una nueva redistribución de la carga horaria.



En este momento estamos a 31 días de haber tomado posesión y haber iniciado las medidas correctivas, en este primer mes vamos a ahorrar en nuestra planilla algo de más de Bs 400 mil, obviamente en 10 meses podremos ahorrar Bs 4 millones, pero eso no soluciona el problema, porque tenemos un crecimiento vegetativo que hace que todos los días la planilla siga creciendo. Por eso debemos buscar una solución estructural a nuestro problema, pero si no recibimos ese aporte extraordinario del Gobierno, estaremos con muchas dificultades.





-Usted, antes de asumir el mando, fue duramente criticado por haber aparecido en una foto junto a Evo Morales y otras personas pertenecientes al MAS ¿Qué puede decir al respecto?



Yo en realidad expliqué que lo único que hice fue ir a ese lugar porque sabía que el presidente del Estado iba a estar en ese lugar y quería establecer un mecanismo de cómo nosotros podríamos empezar a discutir nuestro problema.



Lamentablemente nos sacaron fotos, pero yo he dicho públicamente que no tengo ninguna relación con el MAS. Yo he asumido una posición institucional y la vengo demostrando durante todo este tiempo, Así que se dio en esa búsqueda de reunirme con el presidente, porque en ese momento me informaron que iba a estar ahí, lo hice por la vía informal porque todavía no había sido posesionado. Yo, como conocedor de la realidad económica de la universidad, quería anticiparme a buscar una solución, a esa reunión han ido empresarios, personas de la banca y ellos no han sido criticados.



-¿Cree que esto ha disminuido su popularidad o que le ha sido un costo político?



Has sido un costo político muy alto para mí, pero no me preocupa tanto el tema de la popularidad, lo que sí me preocupa en este momento es buscar una solución al problema económico de nuestra institución. Yo estoy con la camiseta de la UAGRM, más allá de posiciones políticas e ideológicas, en este momento me toca ser apolítico y defender los colores de la institución.