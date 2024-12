Vicente Cuéllar: “No va a haber impunidad ni perdón para aquellos que cometieron el fraude el año 2019"

Si bien los comicios nacionales están programados para agosto de 2025 y la contienda electoral no ha empezado oficialmente, en la práctica varios "precandidatos" ya llevan semanas de trabajo de campo para ganar adeptos a sus filas.

“No va a haber impunidad ni perdón para aquellos que cometieron el fraude el año 2019. No va a haber perdón para aquellos que engañaron al pueblo boliviano con el 21 F. Vamos a devolverle la confianza al pueblo boliviano con una justicia independiente y transparente”, fue una de las promesas que hizo Cuéllar, precandidato a la presidencia de Bolivia.

“Quien les habla se parece a ustedes; quien les habla viene de abajo y no me avergüenza haber sido ayudante de albañil, haber atendido una tienda en La Ramada; pero Dios ha guiado mis pasos y me ha dado la posibilidad de estar aquí, junto a ustedes para construir una nueva Bolivia, que devuelva el progreso y el bienestar a todos los bolivianos”, expresó.