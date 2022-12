Vicente Cuéllar: “Nunca busqué aplausos, solo cumplí el compromiso con mi pueblo y la Universidad”

Se va el 2022, el año que estará marcado con la demanda ciudadana por un censo “oportuno y transparente”. Y no, no fue un año más para Vicente Cuéllar Téllez, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).



“Me marcó que esta demanda del censo se haya hecho nacional. El país entero está al tanto de la importancia de este proceso”, aseguró la autoridad académica durante una conversación con este multimedia.



El rector recibirá el próximo 21 de diciembre la estatuilla Patujú de Bronce, la distinción anual que otorga el Grupo EL DEBER para las personalidades destacadas. Fue elegido por “haber encabezado de manera equilibrada, serena, pero firme, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz durante la mayor movilización social” de la historia reciente de la región.



“Nunca busqué aplausos; mostré el compromiso que tengo con la Universidad, el compromiso que tengo con el pueblo y por eso me sorprendí por esta distinción”, afirmó Cuéllar, quien juró al rectorado el 24 de septiembre de 2021 tras haber ganado las elecciones universitarias con el 58,8% de los votos de estudiantes, profesores y administrativos.



La autoridad académica adelantó que recibirá la estatuilla en nombre de aquellas personas que actuaron, desde el lugar que les tocó, para lograr el objetivo de la demanda ciudadana por el censo. “Mi familia está muy orgullosa y mis amigos cercanos también”, apuntó.



“Vengo de una cuna muy humilde, vengo del campo. Soy hijo de campesino y, cuando pasa el tiempo y uno hace un análisis retrospectivo dice: ‘mire de dónde vengo y a dónde llegué’”, reflexionó y, con ese tono, valoró la importancia de contar con un proyecto de vida para saber a dónde transitar. “Nada es imposible y siempre es posible comenzar de nuevo. Los tiempos de Dios son perfectos”, apostilló la autoridad.



Un ejemplar de la Biblia Latinoamericana ocupa una parte del escritorio principal del rectorado.



En otra mesita está un termo para la yerba mate. Cuéllar nació en la población de Cuevo, en el Chaco cruceño, pero hizo sus estudios de bachillerato en Montero y luego se afincó en Camiri donde consiguió su primer empleo como obrero en un pozo de producción de la petrolera estatal YPFB. “Se ganaba bien, pero un día, tras una discusión con un operador de una maquinaria, pensé que tenía que estudiar para no quedarme como obrero”, recordó el rector durante la conversación con EL DEBER.



“Nunca negué mi origen. En este camino recorrido he trabajado de ayudante de albañil y atendí una tienda en el mercado La Ramada para costearme mis estudios. Les mando este mensaje no para que tengan lástima, sino para decirles que no hay nada imposible; para decirles que el límite se lo pone uno mismo”, expresó.



El padre del rector falleció cuando él tenía 14 años y su madre aún lo acompaña. Su familia estuvo formada por cinco hermanos, dos de ellos ya no están, uno murió en un accidente y su hermana pereció por efecto del cáncer.



A partir de su experiencia familiar y su recorrido académico, Cuéllar asegura que la importancia del censo es fundamental para el país, porque se requieren de información certera para planificar. “De los 342 municipios, 200 tienen menos de 20.000 habitantes y hay muchos que se están vaciando para llegar a las ciudades del eje”, dijo y consideró que las autoridades de esas regiones son las tienen que apostar por la encuesta nacional del 23 de marzo de 2024.



El rector asegura que es necesario en el país “una revolución académica” y al mismo tiempo una reforma total de la justicia. Aseguró que esa es la agenda de futuro que el país debe asumir.