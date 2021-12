Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm: "La universidad no puede seguir así"

Escucha esta nota aquí

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, quiere recuperar el protagonismo social de la universidad y recomponer sus finanzas. Ante las críticas recibidas por sus primeras acciones al frente del rectorado, Cuéllar se ciñe a su programa de gobierno y a los cambios necesarios que se deben asumir para evitar el hundimiento económico de la estatal cruceña.

"La universidad no puede seguir así", dijo este miércoles durante una entrevista en 'Influyentes', de EL DEBER Radio. "Lo que ingresa no nos alcanza para el pago del personal en la planilla", manifestó desnudando la grave crisis económica que apremiaba a la Uagrm. "¿Cómo vamos a pensar en investigación e innovación si no hay dinero para pagar al personal?", se cuestiona el rector.

Cuéllar habló sobre la importancia de un espacio de autocrítica que permita asumir "el gran desafío" de pensar sobre "la universidad que la sociedad va a requerir en el año 2040".

Dijo que las primeras decisiones asumidas como rector han despertado recelo en algunas facultades académicas. Él defiende sus decisiones, pues critica el manejo desordenado de la Uagrm en los últimos años.

"En 10 años, la planilla ha pasado de Bs 221 millones a Bs 750 millones", comentó. Ante este incremento desmesurado de gastos, "todo lo que ingresa no nos alcanza para el pago de planillas", señaló. Por ello, ha determinado que no se contrate más personal y ha pedido a las facultades que aguarden la autorización del Rectorado antes de ejecutar nuevas contrataciones.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el rector, "las facultades académicas eran feudos con total independencia; actuaban sin contar con respaldo en el POA". Eso sí, dice que es consciente que algunas facultades cuentan con la capacidad de generar sus propios recursos a través de cursos de postgrado, pero asegura que solo entregan el 10% de esos ingresos al tesoro general de la universidad.

También pone el foco en la otorgación de las becas trabajo. "Se debía Bs 4.5 millones en el último año por esos beneficios", indica.

El rector también se defendió de las acusaciones sobre un posible pacto con el Gobierno Central que supondría doblegarse y acatar la ley 1407. Considera infundadas dichas acusaciones, ya que "en el marco de la autonomía universitaria hemos realizado la matriz de desempeño, sin someternos ni perder la autonomía universitaria".

Casos de corrupción

Indicó que en esta labor por "ordenar la casa", dos hechos de corrupción han sacudido a la universidad en los últimos días.

Por un lado, la policía detuvo a tres personas involucradas en la venta de cargos dentro de la René Moreno. "Eran reclutadores que ofrecían hasta 30 espacios para venderlos por 1.200 dólares", describe el rector. Los tres implicados fueron detenidos en flagrancia y dos de ellos, acogidos a procesos abreviados, se encuentran actualmente en el penal de Palmasola.

El segundo hecho se refiere al cobro de becas trabajo por una red de corrupción. El caso se conoció ayer cuando un estudiante fue a cobrar el cheque por el trabajo de beca de tres meses. En este caso, el estudiante advirtió al cajero que dos personas estaban presionándolo para quedarse con parte del monto.

"El estudiante vio que era algo irregular y advirtió al cajero. Los guardias de seguridad retuvieron a las dos personas y las derivaron a la policía", comentó el rector.

Posteriormente, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción allanaron la Facultad de Ciencias Jurídicas involucrada con el pago de dicho beneficio y detuvieron a un tercer implicado.





