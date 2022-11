Vicente Cuéllar: "Yo creo que ganó Bolivia, porque el censo no es solo para los cruceños"

“Solo la promulgación de la Ley dará certidumbre a la población, ahora está en manos del presidente promulgarla. Todavía nos falta un pasito más”, remarcó Cuéllar, a tiempo de indicar que entre tanto, Santa Cruz continúa en cuarto intermedio (del paro indefinido) declarado desde el sábado al mediodía por el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo.



Para Cuéllar, con la promulgación de la ley quien gana es Bolivia, “porque el censo no es solo para los cruceños. Principalmente, se beneficiarán los municipios que tienen menos de 20 mil habitantes, esos donde su población está yendo a vivir al eje central”, apuntó.



Es más, el rector considera que los tres niveles de gobierno deben preocuparse, y que a partir de la información que reciban del censo, apliquen políticas que ofrezcan alternativas a esa población que está abandonando su lugar de origen.



Cuéllar espera que la promulgación de la normativa no demore, pero “en caso de no hacerlo, la misma Asamblea deberá promulgarla. Porque la ley que se sancionó solo refleja lo que está en el decreto supremo que estipula la fecha del censo para marzo del 2024”.