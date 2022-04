Víctima de asalto: "Estaba un poco inconsciente, me quedé quieta y dejé que me roben porque me podían matar"

Escucha esta nota aquí

Antonella R.D., una joven de 24 años, fue la víctima de dos delincuentes en motocicleta que le robaron sus pertenencias y su bicicleta luego de propinarle un brutal golpe en su rostro. El asalto registrado la madrugada del domingo quedó captado por las cámaras de seguridad de la zona del séptimo anillo y avenida Cristo Redentor, donde se percibe la osadía de los delincuentes para perpetrar el atraco.

"Estaba un poco inconsciente, dejé que me roben, pensé que me podían matar y por eso me quedé quieta", relata Antonella, al recordar el momento del asalto.

La mujer que trabaja en atención al cliente en una panadería, ubicada en la misma zona donde fue asaltada, comentó que a diario tomaba su bicicleta para ir a su trabajo.

El domingo, antes de las 6:00, salió de su domicilio y vio en la esquina a dos personas en una motocicleta, esperó que se fueran para recién avanzar. Aunque no presentía que iba a sufrir un asalto, la mujer tomó sus precauciones.

"Los hombres se fueron y recién salí de mi casa, avancé dos cuadras largas, incluso antes de llegar a la segunda esquina miré para ver si no había nada extraño. El guardia de un condominio estaba ingresando luego de su ronda y cuando yo pasé la segunda cuadra, (los delincuentes) me asaltaron", explicó.

La mujer dijo que se cruzó de frente con los dos sujetos en motocicleta, uno de ellos se bajó de prisa y le propinó un golpe en la cara, haciéndola caer de espaldas.

"Cuando vi que se me acercaron, sentí que me iban a robar. Me golpearon, me quitaron la mochila, el ladrón estaba nervioso y cuando se estaba marchando el otro le dijo que me robe la bicicleta, luego huyeron", añadió.

El asalto fue fugaz, la víctima no opuso resistencia, se quedó inmóvil en el suelo, fingiendo estar completamente inconsciente hasta que los malvivientes se marcharon. "Se fueron con la bicicleta y yo espié para ver si la moto tenía alguna placa y, una vez que se alejaron, me levanté para pedir ayuda a la familia de mi esposo", indicó.

Antonella trabaja en la panadería desde hace cuatro años y jamás había sido víctima de asalto.

La mujer sentó la denuncia en la Policía, donde le informaron que buscan a tres grupos de malvivientes que cometen asaltos y robos en motocicletas y que incluso han herido a las víctimas con armas de fuego u objetos punzo cortantes. "Parece que minutos antes estos ladrones habían robado a otra señora", añadió.





