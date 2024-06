Víctima de ciberestafas: "Me hicieron caer en error y perder todo mi patrimonio"

MONITOREO DE GANANCIAS

Tres fueron las semanas en las que supuestamente el capital que invirtió Francisco F.N., generaron ganancias, algunos días por montos menores a 100 dólares, otros de 200, hasta 400 dólares, pero después de ese tiempo, donde solo podía ver el movimiento de su capital mediante una página de On Banking, no supo qué pasó con su dinero.

“Investigué y me enteré que era una estafa. No les quise hacer notar y les pedí que me devuelvan el dinero para que supuestamente yo pida préstamo en el banco y pueda invertir en un monto mayor. Creo que se dieron cuenta y pasó un día y luego me dijeron que en una operación se perdió todo el dinero; el capital, más las ganancias que había supuestamente hasta ese momento”, denunció la víctima.