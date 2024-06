Víctima del jaguar: así se expresaba Carlos Castrillo sobre su pasión, que era cuidar animales en Playland

"Mi vida está dedicada a estos animales que necesitan nuestra ayuda . Es una pasión que me llena de satisfacción poder contribuir a su bienestar", expresó Castrillo en una entrevista para el reportaje "No somos mascotas" , grabado en 2021, donde describía su labor en el bioparque. "Cada día es un privilegio poder interactuar y aprender de ellos", decía.

El bioparque Playland Park, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera al norte, alberga una variedad de animales silvestres rescatados del tráfico ilegal o donados por personas que ya no podían cuidarlos.

Vicky Ossio, directora del refugio Senda Verde, expresó públicamente su protesta: "NO es correcto poner a dormir a la jaguar. Ha ocurrido un accidente lamentable... entendemos también que por una falla en el recinto los 5 jaguares atacaron al cuidador causándole la muerte, y Mozita escapó. La tienen sedada y no es correcto proceder a matarla."



El movimiento Ríos de Pie también se pronunció, solicitando a las autoridades que no sacrifiquen al jaguar: "Recordamos que los animales que terminan en estos centros son rescatados de situaciones terribles y son sentenciados a pasar toda su vida en un encierro contrario a su naturaleza. Los bioparques deben cumplir con todos los protocolos de seguridad para asegurar el bienestar de los trabajadores y animales."