Víctima denuncia a su pareja por someterla a golpes, pero la Justicia deja en libertad al agresor

La mujer señaló que confiaba en que su pareja cambie y no sea violento con ella; pero los golpes llegaron. La primera vez lo denunció, la segunda no registró una demanda; pero esta tercera agresión fue grabada por cámaras de seguridad en la ciudad, imágenes que sirvieron de prueba, pero no fueron suficientes para que el hombre fuera enviado a la cárcel, como ella solicitaba.