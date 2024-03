Viernes Santo: la Iglesia cruceña cuestiona la justicia y pide investigar antes de acusar y juzgar

En Viernes Santo, el religioso pidió ser valientes y enfrentar la realidad, pero hacer las cosas cada día mejor. También insistió en que no hay que acusar ni juzgar sin antes investigar. “Tenemos que ser personas razonables, que pensamos y que sentimos. Que el Señor nos ayude cada día a ser mejores”, dijo.

El arzobispo dijo que hoy vemos a muchos inocentes en las cárceles, pero también hay algunos que seguro merecen estar privados de libertad, “porque no han hecho bien las cosas, no han cumplido con aquello que les toca hacer”, pero no lo están.