Violación en colegio privado: pese a resolución de rechazo de la denuncia, padres del niño aún confían en la Fiscalía

Los padres del niño de 12 años, presuntamente víctima de violación en su colegio por parte de algunos estudiantes de mayor edad, dicen que siguen confiando en la justicia y en la Fiscalía para llevar adelante las investigaciones y que el hecho no quede en la impunidad.



El abogado Pablo Banegas, del equipo de la defensa del niño, afirmó que se objetará la resolución de rechazo de la denuncia de violación y archivo de obrados que fue emitida por la Fiscalía.



La resolución firmada el 17 de este mes por los fiscales Giovana Castro, Fanny Alfaro, Luis Alberto Hurtado y Víctor Hugo Usler, argumenta falta de pruebas e indicios por el delito de violación. También será objetada por la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría del Estado.



La tarde de ayer el abogado Luis Reyes que defiende a uno de los principales señalados como presuntos autores y que tiene mandamiento de aprehensión, aseguró que los derechos de su cliente están siendo vulnerados con una persecución implacable.



El jurista aseguró que la resolución de rechazo es clara y contundente, pues no existen los elementos de prueba y por lo tanto aseguró que presentarán a su defendido.



Luis Reyes, manifestó que no existe ni una prueba contra el joven. Mostró documentos y leyó informes sicológicos donde, según él, de ninguna manera establecen indicios de la comisión del delito de violación.



Por esa razón, Reyes expresó que no se puede emitir orden de aprehensión y desatar una verdadera persecución siendo que se emitió una resolución de rechazo y archivo de obrados.



La denuncia por supuesta violación al niño de 12 años, se inició el 12 de junio, luego de la entrevista realizada por la sicóloga del centro educativo.



El niño, luego en otra declaración en cámara gesell, identificó a dos de los presuntos autores entre ellos el joven que ahora es buscado con una orden de aprehensión. Sin embargo, las investigaciones señalan que los autores serían cinco estudiantes de la pre promoción.



Ven una obstaculización



La defensa del niño de 12 años conoció de la resolución de rechazo fiscal en favor de los presuntos autores la tarde de ayer, cuando el abogado fue notificado de manera formal.



Pablo Banegas cuestionó el accionar del joven de 18 años que tiene orden de aprehensión. Dijo que, con la salida pública en medios de comunicación de su abogado, se está obstaculizando más las investigaciones. “Vemos que se trata de confundir y también se está revictimizando a la víctima porque el abogado defensor ha dado lectura a informes sicológicos, que tienen carácter de reserva”, dijo Banegas.



Asimismo, manifestó que en la misma resolución de rechazo los fiscales declinaron competencia por el principal acusado, teniendo en cuenta que ya es mayor de edad. Por esa razón se inició un nuevo proceso por delito de violación.



Banegas dijo que la norma es clara en caso de violación por que establece que el testimonio de un niño es prueba irrefutable. “Si hasta el momento no creen en el testimonio del niño, y si la defensa del principal acusado afirma que lo presentará, nosotros también junto a los padres vamos a tener que presentarlo al niño de 12 años. Es lo único que nos queda que le apunte de frente, aunque nos expongamos, qué más vamos hacer. Lo que estamos haciendo es buscar justicia”, dijo el jurista.



La defensa del niño confía en la nueva comisión fiscal integrada por Rocío Medrano y Marcos Arce, así como en el fiscal departamental Róger Mariaca.



Banegas dijo que la Fiscalía abrió un nuevo proceso el tres de agosto por considerar que ya el principal autor es mayor de edad. La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Conta la Violencia (Felcv) siguen en busca de detener al investigado con orden de apremio.