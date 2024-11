Violencia hacia la mujer reportada desde los centros de salud: la mayoría es por violación sexual; conozca qué pasa en la Emergencia

Desde finales de 2015 se ejecuta un protocolo con las víctimas de violencia física y sexual que llegan al sistema de salud. Se trata del abc de manejo clínico de las mujeres víctimas.

Primero que nada el funcionario de salud debe denunciar cualquier caso de violencia que llega a su servicio, además de constituirse en parte denunciante a través de la notificación que como personal de salud hace.

Hay víctimas que no van a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), pero sí acuden al centro de salud; aunque también se da el caso al revés.

Sea como fuere, toda institución (Policía, Defensoría, centro de salud) que es el primer contacto de la víctima está obligada a activar el protocolo nacional (denuncia, atención y protección a la víctima).

La víctima que llega al servicio de salud es atendida en el departamento de Emergencia porque es considerada una emergencia médica para el sistema de salud público, indistintamente si es el hospital San Juan de Dios, la maternidad, el hospital Japonés, un centro de salud de Primer nivel o de Segundo, por lo que no se le exige la hoja de referencia médica para la atención.

No se le puede negar la atención, por ejemplo, si la víctima está asegurada en la Seguridad Social, pero llega al centro de salud más cercano a su casa, la atienden ahí mismo por la Emergencia, ya después la pueden referir a su Caja. Tampoco se deja de atenderla si no tiene su adscripción al Sistema Único de Salud (SUS) o si no porta su carnet de identidad (hay las que llegan en estado de inconciencia).

Primero es la atención de emergencia y luego se ven los temas legales y administrativos con las entidades llamadas a dar la protección, como por ejemplo, si la víctima es menor de edad se busca la protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y si son mayores, se busca los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).

¿A quién notifica el médico de turno que recibe a una mujer víctima de violencia física o sexual? A la Felcv, tienen los números de referencia de los encargados en las diferentes EPIs (Estación Policial Integral).

¿Qué trabajo hace el médico con la paciente víctima de violencia? Se le brinda la atención de emergencia, primero que nada, previniendo enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA y embarazo no deseado. Esto cuando el hecho no ha pasado de 72 horas. Toda esta atención es gratuita.

Y si se trata de una víctima de violencia física (no sexual), igualmente se hace la notificación desde el centro de salud y se da la atención, por ejemplo de tomografía, ecografía, rayos x, incluso operaciones por fractura.

Pero también hay casos en que la víctima no acudió al centro de salud ni se la llevó. Pero aparece porque luego refiere alguna molestia o dolor. En estos casos, igualmente se le hace la atención con lo que se requiera, como por ejemplo, laboratorios para buscar alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS) en casos de violación sexual. La atención y los servicios siguen siendo gratuitos.

Y si una víctima llega primero a la Felcv o a la Defensoría, estas instituciones deben llamar a un contacto directo de turno en el hospital o centro más cercano, este es un paso más que se está socializando porque se quiere que toda víctima acuda sí o sí a un establecimiento de salud.

Después de la atención de emergencia viene la toma de evidencia (indicios médico-legal), según explica Eliana Montaño. En este segundo momento la paciente solo puede ser llevada a los centros de Segundo nivel, o también al hospital Japonés y la maternidad (donde hay el especialista para hacer este procedimiento).

Como se entenderá, aquí puede haber un traslado de la víctima, del centro al que fue y le practicaron la emergencia, a un segundo lugar donde harán la toma de evidencia. Ese traslado tiene que ser coordinado y en ambulancia.

En los centros de salud colectan los indicios, que luego son recogidos de los hospitales de referencia por la autoridad competente, en el marco del Protocolo de la Cadena de Custodia. La muestra se lleva el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses).

Todo el Protocolo de atención a Víctimas de Violencia Sexual es monitoreado, supervisado y evaluado por el Servicio Departamental de Salud, a través del Programa Género y Violencia, gestionando también ante instancias como los Gobiernos Autónomos Municipales el asegurar medicamentos e insumos.

Toda esta cadena la supervisan los responsables del fortalecimiento de la estrategia del Modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual (del Sedes), incluyendo el velar porque no falten los medicamentos de la profilaxis que se hace en la Emergencia, en el primer contacto con la víctima sexual (prevención VIH-SIDA, embarazo no deseado, ITS).

Ya luego las instituciones protectoras (Defensoría de la Niñez y Adolescencia o los Servicios Legales Integrales Municipales, según sea el caso) activarán sus propios protocolos dirigidos a la contención y al acompañamiento en el tema judicial.