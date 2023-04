Vocales admiten uso de ChatGPT en juicio contra tres periodistas y una asociación anuncia demanda por prevaricato

“¿Hicimos la prueba interna? Sí. ¿Cómo hicimos la prueba después? Con ustedes. Esa no es la respuesta que usted necesita?”, dijo el vocal en la conferencia de prensa ante los cuestionamientos sobre el uso de la herramienta en el sistema de justicia en nuestro país. También dijo que “el experimento genera polémica y debate” y que los medios de comunicación “deben generar debate en busca de un cambio en la administración de justicia”.

“Fuimos sorprendidos con la demanda ante el Tribunal. Nosotros corroboramos todo antes de publicar y respetamos su identidad. Ahora estamos obligados a retirar las imágenes y retractarnos . No nos parece correcto. El caso ahora se ha ido a Sucre. Tenían que juzgarnos con la Ley de Imprenta”, manifestó Zabala.

“La justicia no está para globos de ensayo (como dijo en audiencia el vocal Jimmy López). Nadie tenía conocimiento del uso de la herramienta en el caso”, acotó la jurista, que dejó claro que no se opone al uso de la tecnología en el sistema de justicia de Bolivia, pero que no debe ser usada de manera improvisada.