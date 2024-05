Voluntaria: "Los tratamientos contra el cáncer se atrasan o se cortan por falta de medicamentos, lo que complica los casos"

En otras situaciones, admitió que tuvieron que atrasar el procedimiento porque no llegaban los remedios. "En el hospital hubo muchos problemas por el abastecimiento de las quimios y también de otros medicamentos básicos que nos piden y que no cubre el SUS. Buscamos en farmacias y no había en ninguna, la respuesta es que no estaban llegando, y eso es por la falta de importación, debido a la falta de dólares. Es complicado", lamentó.