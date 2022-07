Volverán a citar al abogado Chavarría y buscarán restos de droga en el auto de Dorado

“Se lo va convocar nuevamente (al abogado), puesto que han salido nuevos elementos, que por responsabilidad no se pueden decir en estos momentos para no truncar la investigación. Se va a hacer mayores indagaciones y mayores entrevistas a personas que conozcan a Dorado”, precisó el fiscal Windsor Ortiz.

“Al saber el nombre del dueño de la avioneta (Luis Cuéllar), le pregunte al señor Pablo N. (gerente de la Escuela de pilotaje CIA 101) quién era y este me manifestó que le alquila el hangar para guardar sus avionetas y me proporcionó su número de celular que estaba anotado en los registros de su contrato. Cuando llamé a ese número veo que se trata del mismo del abogado Jorge Chavarría Hoyos, quien me comunicó la muerte de mi hijo. Le pregunté por qué tenía el celular del señor Luis Cuéllar y me dijo que no sabía nada y que de seguro era una confusión”, dijo el progenitor en su declaración.