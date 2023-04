Vuelve a la cárcel uno de los acusados por el triple asesinato de policías y declaran testigos protegidos

El procesado por el triple asesinato de policías en la zona del camino a Porongo, Jassir Góngora, fue regresado al penal de Palmasola, después de permanecer durante siete días internado en el hospital San Juan de Dios debido a problemas de salud.



Góngora permaneció en el hospital desde el 19 de este mes donde fue sometido a una operación por peritonitis. Fue desplegada una fuerte custodia policial en el centro hospitalario por considerarse que se trata de una persona con cuentas pendientes en la justicia por el crimen contra policías, hecho que causó conmoción en el país.



Tras haber sido dado de alta por decisión del cuerpo médico del hospital San Juan de Dios, la noche del lunes fue regresado a la cárcel de Palmasola, para cumplir su detención ordenada por el juez cautelar de La Guardia, Rodrigo Vedia.



Yassir Góngora está con detención preventiva en la cárcel de Palmasola junto a Widen Nallar Noda, mientras que en Chonchocoro de La Paz, está recluido por la misma causa Misael Nallar Viveros, en la cárcel de El Abra de Cochabamba el colombiano Esteban Beltrán Muñoz y se encuentran prófugos de la justicia Édgar Dorado Menacho, Raúl Caballero Mosquera y el colombiano Jhon Wálter Tibaduiza Hernández. Se defiende en libertad con medidas sustitutivas el abogado Rodrigo Gonzales Arrazola, también señalado en las investigaciones de ser partícipe del triple crimen.



Todos son procesados por el delito de asesinato de los policías, Eustaquio Olano, Alfonso Chávez y el voluntario del Gacip, José David Candia Orozco, ocurrido el 21 de junio de 2022.



Los informes elaborados dentro de las investigaciones por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, señalan que según revelaciones de testigos ocasionales, ese día el procesado Jassir Góngora fue visto utilizando una motocicleta de color rojo en la que cargaba armas de fuego para entregar a sus cómplices. Finalmente, se lo vio circulando raudamente en busca de los policías que fueron acribillados a balazos.



Para los familiares de las víctimas lo curioso es que la motocicleta de color rojo con blanco utlizada por Jassir Góngora para trasladar las armas de fuego en el camino a Porongo y disparar a los policías, desapareció cuando era considerada uno de los elementos de prueba más importante en el cuadernillo de investigaciones.



La motocicleta -que permanecía precintada y bajo la custodia en la Policía de La Guardia- desapareció en diciembre del año pasado y hasta el momento el caso no es esclarecido.



Los 14 testigos protegidos



El traslado del procesado Jassir Góngora del hospital a la cárcel de Palmasola, dio vía libre a la toma de declaraciones en la cámara Gesell de 14 testigos protegidos. Las declaraciones fueron ordenadas por la comisión de fiscales que lleva adelante el caso dentro de la fase investigativa.



Las declaraciones fueron inicialmente señaladas para el sábado pasado en cámara Gesell, pero el acto se suspendió debido a que Góngora se encontraba internado en el hospital por problemas de salud.



Entre los testigos para declarar en la cámara Gesell figura un teniente de la Policía. De acuerdo a investigaciones, este oficial recibió el llamado de auxilio de uno de los policías que había pedido refuerzos.



Los informes de la Felcc, señalan que el teniente acudió en su motocicleta. Cuando llegó al lugar, desde casi 100 metros observó a sus camaradas en el suelo y de rodillas rendidos ante sujetos armados. El oficial no logró auxiliarlos, decidió darse la vuelta y regresar a su unidad en Porongo para no correr la misma suerte que la de sus camaradas.



Asimismo, en la lista de declarantes figuran otros testigos que el 21 de junio de 2022 se encontraban en el camino a Porongo realizando competencias deportivas en cuadratracks, junto a Misael Nallar y amigos de su entorno.