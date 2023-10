Warnes: segunda muerte en jocheo de toros en menos de 15 días

En un video subido a las redes sociales, se observa a Efraín, vistiendo solo un short negro y con su polera en la mano, saltar desde las graderías al lomo del toro, pero no se puede mantener montado y cae al suelo. El toro aprovecha esta situación para cornearlo en el abdomen y golpearlo contra el protector de madera.

Tras este hecho, los otros participantes distraen al toro y Efraín es ayudado por otro joven, quien lo saca del lugar. Sin embargo, la víctima no resistió a la lesión y perdió la vida antes de ser auxiliado hasta un centro médico.

“A él le gustaba mucho el jocheo de toros y yo le dije que no vaya a entrar (al corral), él me respondió 'no mami, solo iré a mirar'”, comentó Clemencia a los medios entre lágrimas.