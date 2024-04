"¡Ya no estamos en Estado de Derecho!": Camacho explota tras negativa del Gobierno a su traslado a Santa Cruz

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció en sus redes sociales un "atentado contra el Estado de Derecho" por parte del gobierno de Luis Arce, tras la negativa del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a trasladarlo a Santa Cruz para una audiencia, en el marco del caso "Decretazo". Camacho, quien se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro en La Paz desde finales de diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, calificó la decisión del gobierno como una "arbitrariedad" y un "desacato" a la orden de un juez competente. "Si el gobierno de Luis Arce confirma la arbitrariedad y el desacato de su ministro de Gobierno a la orden de un juez competente de trasladarme a Santa Cruz para una audiencia, No solo está atentando contra mi seguridad jurídica como persona y como autoridad electa democráticamente, sino que también está enviando un mensaje a todos los bolivianos: ¡Ya no estamos en un Estado de Derecho!" , escribió Camacho en sus redes sociales.

El gobernador cruceño también criticó los argumentos del ministro Del Castillo , quien justificó la negativa al traslado debido a la cercanía del inicio de otro juicio en su contra, esta vez por el denominado caso Golpe de Estado I.



"Con argumentos infantiles, buscan estigmatizar de violento a un pueblo noble y trabajador como el cruceño", señaló Camacho.



En relación con los riesgos de convulsión social, Camacho afirmó que estos no tienen nada que ver con su traslado, sino que son consecuencia de la "crisis política y económica causada por la falta de capacidad del gobierno para gestionar el país".



"Pero por más que lo intenten, no me van a doblegar. Su tortura psicológica no les va a funcionar. Tomar la Gobernación de Santa Cruz de la forma en que lo hicieron no garantiza que los cruceños que votaron por la libertad y la democracia se sometan a su régimen", aseguró el gobernador electo.