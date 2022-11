Ya no hay cerco, pero YPFB no suministra suficiente combustible y persisten las colas en los surtidores

Jiménez aclaró que el país debe saber que es un punto focalizado lo que sucede en el departamento de Santa Cruz , y que este problema no está pasando en otros departamentos. Lamentó que a través de rumores malintencionados se hubiera generado especulación , tanto en Cochabamba, como en La Paz y en Sucre.

En el caso de Cochabamba, dijo que se generó psicosis en la población para reabastecerse, a tal punto que el consumo diario de 750 y 800 cubos se disparó a 1.500 cubos, y a que hoy domingo tuviera que enviarse 800 cubos, a pesar de que no hay despachos los domingos a Cochabamba. "Esto quiere decir más de un millón y medio de litros ", alertó.

Aseguró que no se ha parado un solo día en abastecer a los nueve departamentos, que se ha intensificado el trabajo en la capital cruceña, y que la zozobra fue generada por rumores en los medios y en las redes sociales.

Dijo que en parte es cierto que los bidoneros afectan al aprovisionamiento, pero recordó que hicieron esa advertencia desde un principio, cuando YPFB empezó con la medida de no entregar el combustible, los primeros dos días antes del cerco.

Según Mansilla, también es responsabilidad de las políticas de la ANH y de YPFB , ya que si hubieran despachado desde un principio, esto no habría pasado ni se hubiera agudizado.

También dijo a la ANH que nada tienen que ver los puntos de bloqueo con el déficit, y que lo que perjudicaba era el cerco, que por cierto, ya no está hace tres días. "En los puntos de vigilia del paro la gente, en vez de obstruir el paso de las cisternas, más bien nos aplaude. No tiene sentido decir que por culpa del paro no se abastece a la ciudad".