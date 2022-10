Ya son seis los detenidos por el secuestro al agricultor chapareño

Cuando fueron aprehendidos se efectuaba la audiencia de Mariela Ayala Bejarano, esposa del colombiano Rafael Alberto Mogollón, señalado de ser el cabecilla de la red criminal que secuestró al chapareño y a cuya familia exigía $us 250.000 por su liberación.

A este hombre, procedente del Chapare, sus secuestradores le cercenaron el pulgar izquierdo para presionar a que su familia pague $us 250.000 por su rescate. Sin embargo este pago no se concretó y según las investigaciones policiales, la víctima debía a sus captores $us 180.000 por una transacción de drogas.