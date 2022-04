Yapacaní: a plena luz del día, seis sujetos armados atracaron un laboratorio clínico

Escucha esta nota aquí

Al promediar las 9:00 de este jueves, en el barrio Alianza Norte de Yapacaní, seis sujetos armados ingresaron a un laboratorio de análisis clínico y se llevaron seis celulares, Bs 68.000 y $us 7.000. Para ello, encañonaron y maniataron a la funcionaria del lugar y en el interior del domicilio maniataron a otras dos mujeres y a tres menores.

También se llevaron el cerebro de las cámaras de seguridad, una mochila con objetos y documentos personales de la dueña del laboratorio: "entraron a mi cuarto, me apuntaron con el arma y me amarraron. Rebuscaron todo y de mi cartera sacaron mis documentos. Tenía Bs 3.000 y de entre mis cosas tenía $us 2.000. Después entraron al cuarto de mi hermana y de ahí sacaron Bs 40.000 y $us 5.000. Del cuarto de mi mamá sacaron Bs 25.000", detalló la dueña del laboratorio, el cual también hace de domicilio particular de tres familias con actividades económicas diferentes.

La enfermera del laboratorio relató que primero llegó al lugar un sujeto preguntando por las pruebas para detectar el covid- 19, posteriormente ingresaron dos sujetos y la encañonaron, la maniataron, la llevaron a otro ambiente y le taparon la cabeza con una sábana. Posteriormente, los seis sujetos ingresaron al domicilio encañonando y amarrando a otras dos mujeres y tres menores que habían en ese momento en el interior del domicilio.

La Policía y la Felcc realizan la búsqueda intensa de los seis sujetos que en primera instancia fueron captados por cámaras de seguridad de una casa cercana al lugar del hecho y que luego se dieron a la fuga en una camioneta negra con placa de control 3104-TLD.

El video sacado de las cámaras de seguridad muestra a seis varones de distinta contextura, entre altos, delgados y de mediana estatura, quienes aparentan de entre 30 a 55 años, todos cubiertos con barbijos, sombreros o gorras y lentes oscuros.



Lea también PAÍS Turista extranjera sufrió el robo de su celular camino al Cristo de la Concordia en Cochabamba Lo que tenía que ser un paseo se convirtió en un mal momento para la mujer. Fueron dos cruces con el antisocial, en el segundo este le pidió dinero para dejarla pasar

​