Yapacaní: caen funcionarias del Sereci por emitir partida falsa a una ciudadana asiática

El caso se agrava por generar una partida única que no le correspondía al nombre de Marioly Rodriguez.



Mientras tanto, la ciudadana de nacionalidad china fue aprehendida y trasladada a las dependencias de la Interpol para su investigación por delito de suplantación de persona, al tratar de burlar a las autoridades con el argumento de aparentar ser boliviana para lograr otros objetivos.



Emma V. A. así como las otras dos funcionarias fueron presentadas ante el fiscal anticorrupción Iván Quintanilla para sus declaraciones. Se conoció que las tres guardaron silencio, por lo que el fiscal las presentará ante un juez cautelar por el delito de uso indebido de influencias.



Cierran oficinas del Sereci



Las oficinas del Servicio de registro Cívico de Yapacaní desde ayer quedaron cerradas tras la detención de su responsable y otras dos personas por la emisión del certificado de nacimiento con suplantación de persona.



La Dirección Departamental del Sereci en Santa Cruz, a través de su asesoría legal, activó una demanda en contra de sus funcionarias y se espera que este lunes próximo abra sus puertas para atender los requerimientos de los ciudadanos.



El Sereci departamental asegura que no se permitirá hechos de corrupción y que se espera el accionar de las autoridades de la Fiscalía y de la justicia.



El director del Segip, Alpacino Mojica, ratificó que los controles en la institución cada vez son más rigurosos para evitar adulteraciones y actos de corrupción. Señaló que no solo en las oficinas de la capital, sino en las áreas rurales hay más controles y que no se tolerará ningún acto de corrupción que empañe las labores del Segip.



El fiscal Iván Quintanilla, presentará la imputación contra los aprehendidos en el transcurso de este sábado para definir su situación jurídica.