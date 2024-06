Yapacaní: dan plazo a Diputados para aprobar un proyecto carretero; caso contrario advierten con bloqueos

A través de una resolución, el Comité Pro - Caminos, de Yapacaní advierte a la Cámara de Diputados que en caso de no aprobar el proyecto de Ley 348/2023-2024 que viabiliza la construcción de camino Norte Integrado - Yapacaní, hasta el jueves 6 de junio; al día siguiente se instalará un bloqueo indefinido en la ruta que une a Santa Cruz con Cochabamba.



De acuerdo con el documento que firma más de una decena de organizaciones sociales, éstas “piden a la Cámara de Diputados, la aprobación inmediata del proyecto de Ley 348, construcción de camino norte integrado - Yapacaní, que el mismo a la fecha se encuentra en la agenda semanal y no en el orden del día” a tratar por los legisladores.



Ante esta situación, dan “plazo hasta el jueves, 6 de junio, para aprobar el proyecto mencionado”. Caso contrario, “se iniciará el bloqueo de carretera indefinido desde las cero horas del día viernes 7 de junio. Además de la toma de pozos y cierre de válvulas de YPFB Yarará XI”.



Es más, afirman que “desde este momento, la zona norte integrado, pueblos intermedios, el sector transporte se encuentran en estado de emergencia. En caso de no ser escuchados tomaremos acciones para hacer valer nuestros derechos”.