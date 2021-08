Yapacaní: largas filas de vehículos varados por el bloqueo de vecinos que protestan contra la ABC

Escucha esta nota aquí

Las juntas vecinales San Isidro El Chore, del distrito 4 de Yapacaní, cumplieron con la advertencia que realizaron ayer a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de bloquear la ruta que conecta a Santa Cruz con Cochabamba por incumplimiento de compromisos asumidos.







Esta protesta vecinal afecta a cientos de viajeros que se encuentran varados en Yapacaní, a la altura del ingreso a El Chore.

La corresponsal de EL DEBER en este municipio del norte cruceño, Soledad Prado, reportó que la medida de presión comenzó a las 10:00 de este miércoles y que los vecinos señalaron que no cederán mientras una comisión de la ABC no se apersone para explicar por qué no se cumplió con el asfaltado de los ingresos a unidades educativas, mejoramiento de acceso a calles con asfaltado, colocado de rompe muelles, construcción de canales de drenaje para barrios del distrito 4 y construcción de pasos peatonales de la comunidad Bolívar.

A las 12:20 de esta jornada se conoció que una comisión de la ABC se estaba trasladando a la zona.

El lente de nuestra corresponsal Soledad Prado captó las imágenes.