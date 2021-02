Yapacaní no cuenta con recursos económicos para realizar rastrillaje mientras los casos de Covid-19 aumentan

Escucha esta nota aquí

Los casos positivos de Covid-19 en Yapacaní están en aumento durante esta segunda ola. A la fecha se reportan 47 casos y un acumulado de 816 positivos, 24 fallecidos y 751 recuperados.

Dentro del plan de contingencia del sector salud para contrarrestar el rebrote está el rastrillaje casa por casa, no obstante esperan la compra de medicamentos por parte del municipio para realizar dicha actividad y tratar de esta manera los posibles contagios en fase inicial.

"Esperamos que esta semana el municipio nos pueda dotar de medicamentos para hacer el rastrillaje porque sin ellos no podemos salir", indicó la directora del hospital de primer nivel, Janeth Canoa, detallando que el centro de atención a pacientes con síntomas respiratorios atiende a 15 personas diariamente.

Desde el gobierno municipal informaron que no se cuenta con recursos económicos para encarar un rastrillaje. "No disponemos de presupuesto pero realizaremos una reunión técnica y ver qué partida se afectará para encarar el rastrillaje que ha solicitado el personal de salud; hemos tenido muchos recortes en nuestro presupuesto y no hemos previsto recursos para esta actividad”, informó a EL DEBER el secretario Municipal Administrativo, Basilio Villcazana y adelantó que esta reunión será la jornada de este martes.