"Yo no pensé matarlo, no sabía qué hacer y lo enterré": Hombre que mató a su ayudante con un combo

El albañil que terminó confesando que mató a su ayudante luego de compartir bebidas alcohólicas el 25 y 26 de febrero de este año, contó que agredió a su amigo en defensa propia, que no pretendía matarlo, pero cuando se dio cuenta que sí lo hizo, decidió cavar un pozo en el patio de su casa y enterrar el cuerpo, esto antes de que amanezca y su esposa se percatara del crimen.

El hecho se registró en el barrio Paitití, zona del Plan Tres Mil, en la capital cruceña, durante la festividad del Carnaval.

"Yo no pensé matarlo, solo alcé el combo y le di. Cuando vi lo que había hecho salí corriendo, no sabía qué hacer, luego cavé un pozo, lo enterré", confesó Juan José C., el hombre que mató a su ayudante de albañil y lo enterró en el patio de su casa.

Contó que luego de matarlo, salió de su casa sin rumbo, merodeó por algunas zonas que no recuerda y finalmente regresó a su casa antes de que su esposa se despierte y se dé cuenta del crimen.

Dice que espió el cuarto de su esposa y, al ver que seguía durmiendo, decidió cavar el pozo y enterrar el cuerpo de su ayudante, a fin de no dejar evidencias. Días después, dijo que hizo un pequeño pasillo en el lugar donde sepultó a su amigo.

"Ya iba a amanecer, qué iba a hacer si mi mujer despertaba y lo veía (el muerto); tuve que cavar, lo enterré y amaneció y yo me quedé sentado. Cuando mi mujer despertó me preguntó qué tenía, pero no le dije nada", comentó.

Recuerda que el hecho se registró cuando compartían bebidas alcohólicas, su ayudante le invitó mentolado con soda, se embriagaron y él se quedó dormido. En un momento vio que el joven ayudante se dirigía a la habitación de su esposa, por lo que le gritó: "¿A dónde estás yendo?' y de repente vino, me brincó y me tumbó, alzó el martillo me quiso golpear, pero no me dio; cayó al suelo, yo levanté el combo y lo golpeé".

Este lunes, 5 de junio, el albañil fue puesto ante un juez cautelar, por el fiscal Daniel Ortuño por el delito de homicidio, tipificación que analizan que sea modificada por asesinato. Se espera la determinación del juez.