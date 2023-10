Zvonko denuncia que gente armada impide a bomberos apagar incendios forestales

“Los bomberos forestales denunciaron que hay zonas donde no pueden ingresar porque se han encontrado con personas armadas, que les han prohibido el ingreso ”, sostuvo Matkovic.

Más temprano, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín manifestó a EL DEBER que no tenía conocimiento de este tema y que existen vías administrativas para la denuncia. Sin embargo, adelantó que realizarán las investigaciones correspondientes .

“A mí no me ha llegado absolutamente nada; más allá de que lo digan públicamente, mediáticamente, para generar no sé qué situación (…) Voy a comunicarme con el comandante de la Chiquitania, como también con el de la Rural y Fronteriza para que inmediatamente hagamos una evaluación y veamos lo que está pasando, si es evidente ese extremo, e iniciar los procesos investigativos”, manifestó Holguín.