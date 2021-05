Zvonko: "Después de diez años de persecución y calumnias cumplo una meta que me propuse"

Escucha esta nota aquí

"Después de diez años de persecución, de calumnias y de silencios cómplices, puedo con orgullo y satisfacción decir que he cumplido una meta más que me propuse. Me propuse salir de la cárcel sin declararme culpable, y lo logré. Me propuse ser vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz desde el encierro y lo conseguí. Me propuse entrar a la política, y aquí estoy, como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD)". Las palabras corresponden a Zvonko Matkovic Ribera, presidente del ente departamental, el cual presidirá desde hoy, 3 de mayo, día que juró como nueva autoridad.

Matkovic no teme recordar los momentos que lo hicieron pasar por el supuesto (y disuelto) 'caso Terrorismo', una muestra para expresar que, actualmente, es alguien que no le teme a los problemas y que no tiene cola que le pisen, sino que está a la altura de las circunstancias y ha sabido sacar ventaja cuando lo subestiman.

"Predicamos con el ejemplo, y esa es la fortaleza de este proyecto, porque entendemos que el coraje es contagioso, y que la esperanza puede cobrar vida propia. Puedo decirles con orgullo que empieza una nueva era política para Santa Cruz", apuntó en su discurso tras tomar el mando de la ALD.

Sostuvo también que este será un nuevo tiempo donde no se tendrá que pedir permiso a nadie para expresarse en libertad, sino una nueva era donde el temor a la persecución y el chantaje ya no definirá nuestro accionar político, sino más bien "lo único que nos motivará en nuestra labor pública será el deber cívico de todo ciudadano honesto y responsable."

Matkovic expresó que el proyecto político de Creemos busca ir codo a codo con los cinco pueblos indígenas presentes en la ALD, sin pedirles que vendan su conciencia, sin amenazarlos buscando su apoyo, simplemente dándoles condiciones para que puedan llevar progreso, educación y salud a sus comunidades.

"Nuestra circunstancia nos ha obligado históricamente a rechazar al político corrupto e ineficiente, por lo que siempre hemos tenido la capacidad de resolver, a pesar del abandono centralista estatal, nuestros problemas con optimismo, sin falsedades ni engaños, con la verdad por delante, con gratitud, humildad y respeto hacia el prójimo. Todos estos valores nos avalan y fortalecen para exigir la capacidad de decidir por nosotros mismos", matizó.



La nueva autoridad también sostuvo que una de las primeras tarea de la Asamblea Legislativa será la de aprobar la ley que permita la importación de las vacunas contra el Covid-19, otra ley que permita las alianzas público privadas para llevar inversiones a nuestras provincias y otra ley de promoción y planificación de inversión privada para generar fuentes de empleo.

"Debemos convertir a nuestra ALD en celosa guardiana de los recursos departamentales. Démosle el carácter fiscalizador que le corresponde, para que cada centavo gastado sea bien logrado, con eficiencia y transparencia, y que al final del día, cada cruceño tenga la confianza que nuestro gobernador (Luis Fernando Camacho) está haciendo bien las cosas, con el concurso de su equipo de administradores públicos", sostuvo en referencia a la terna de asambleístas.



Por último, también se dirigió a su familia. "Milan, solo te pido un poco más de paciencia, algún día vas a entender que todo esto es por vos", le dijo a su hijo, a tiempo de agradecer a la población en general, a quienes oraron por él y su equipo.

"Les prometo que todo este esfuerzo, todo el sufrimiento no han sido en vano, y que, desde aquí, desde este lugar donde ustedes me pusieron, los haré orgullosos de haberme dado esta oportunidad", concluyó.



te puede interesar Santa Cruz Las 10 frases más destacadas del primer discurso de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz "Dejen de intentarlo, nunca podrán someter a Santa Cruz" y otras citas elocuentes como mensajes a la ciudadanía, al masismo, a Luis Arce y el llamado de unidad para salir de la crisis relucieron en las primeras palabras de la autoridad