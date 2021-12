Zvonko: “Entendemos que mientras el Estado se siga chupando toda la plata, este país se va a volver cada vez más invivible”

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, durante su participación en el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio, se refirió a los sucesos que vivió junto con el gobernador cruceño en la ciudad de Tarija. “Cuatro o cinco personas por pegas, me imagino, fueron e hicieron un show. Nosotros preferimos no exponer a las personas, exponer a los lugares que nos estaban dando acogida y decidimos evitar la violencia y el enfrentamiento. El evento se realizó más tarde, fue todo un éxito”, dijo.



Cabe recordar que esta semana (2 de diciembre) el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sufrió una serie de agresiones durante su estadía de dos días en Tarija por parte de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Camacho llegó al sur del país para asistir al Encuentro Nacional de Federalismo.

Matkovic explicó que en la noche del jueves le informaron que el aeropuerto de Tarija había grupos de personas que estaban pidiendo carné a la gente que llegaba. “Si tenía el documento cruceño no pasaba. Nosotros no vamos a estar a expensas de una o dos autoridades de gobierno o funcionarios públicos, policía y Ejército, si no quieren hacer su trabajo a nosotros no nos van a parar”, indicó, a tiempo de señalar que algunos parlamentarios intentaron comunicarse con el comandante departamental de la Policía de Tarija, para comentarle lo que estaba sucediendo en el aeropuerto, pero este nunca contesto su teléfono.

A decir del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, la encargada de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) en Tarija mandó retirar a la policía militar del aeropuerto. “Ya el primer día solo había dos o tres PM custodiando el aeropuerto, que los mandó retirar. Llama la atención que con una impunidad de este estilo quieran tener de rehén al gobernador de Santa Cruz en otro departamento. Es una vergüenza absoluta. No le vamos a pedir permiso a nadie para hacer lo que entendemos que es correcto”, afirmó.

Matkovic aseguró que seguir planeando nuevos viajar para debatir idea del federalismo, la cual señala no es propuesta del gobernador cruceño, sino una necesidad que existe para mantener unida a Bolivia. Y es que, las riquezas que generan las regiones son absorbidas por el Estado central, como el gas de Tarija y el 30% que aporta Santa Cruz al PIB (Producto Interior Bruto) nacional.

“Entendemos que mientras el Estado se siga chupando toda la plata y ellos decidan qué es lo que van a hacer, qué inversiones son las que se tienen que realizar en cada región, sin preguntar nada a nadie, como lo dice la Ley 1407, todo el mundo se tendrá que adaptar a lo que ellos quieren. Este país se va a volver cada vez más invivible. Entendemos que hay un nuevo modelo de gobierno (federalismo) y lo tienen que discutir las regiones. Cada región tiene que empezar esta discusión interna para ver si el federalismo se adapta o no lo que desean. Si es así, qué tipo de federalismo puede ser el más beneficioso para sus regiones”, explicó Matkovic.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aseguró que la propuesta de federalismo le estorba al centralismo manejado por el gobierno del MAS. Y es que, señala que este nuevo estilo de gobierno tiene bondades, una nueva forma de Estado contraria al plan que maneja el partido de gobierno actual.

Matkovic negó que el federalismo quiera dividir Bolivia, como lo han estado proclamando desde el MAS y el gobierno central. “(Por ejemplo) le van a decir a Potosí que es separatista, que es racista, que no piensa en el bien de Bolivia. Potosí debe ser el departamento más federalista que hay en este país. Pero ese es el corcoveo de alguien (Estado centralista) que no quiere soltar el poder, que en su momento se robó una idea como las autonomías, la destruyó, la despedazó”, señaló.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz explicó que la Asamblea metió un recurso al Tribunal Constitucional pidiendo que no se permita la promulgación de la ley (1405, Ley de Estadísticas Oficiales) que quita la competencia de elaborar estadísticas en el departamento, algo que parece insignificante, pero es competencia exclusiva de las regiones.

“Hasta ahora responde (el Tribunal), entendemos que nos les interesa responder, porque la justicia siempre está a favor del poder de turno. Necesitamos nosotros un sistema federal donde podamos elegir nuestras autoridades departamentales, donde podamos tener fiscales que respondan a esta tierra y esta población. Por eso hay que analizar el tema, ya que mientras el poder central maneje todo, no quiera desprenderse del poder, no vamos a avanzar”, afirmó.

Mirá la entrevista completa a continuación:







