Zvonko lidera la Asamblea Legislativa, pero la gobernabilidad de Camacho pende de un hilo

Después de la bochornosa primera sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic Ribera, asambleísta de Creemos, resultó elegido presidente de la directiva 2021-2022. El procedimiento se instaló después de un cuarto intermedio que se extendió por casi 24 horas, gracias a la presencia de los representantes de los pueblos indígenas ayoreos y yuracaré-mojeños.

Si bien Creemos se aseguró los principales cargos en la directiva legislativa, la gobernabilidad de Luis Fernando Camacho en los próximos cinco años de gestión, depende prácticamente del futuro que puedan tener cinco figuras claves para tal cometido.

El frente político cuenta actualmente con 11 asambleístas elegidos el pasado 7 de marzo, aunque, una de ellas, Kathia Quiroga, que presidió el comité Ad Hoc para llevar adelante la elección de la directiva, es la legisladora que surgió del pacto entre Creemos y Demócratas, ya que fue asambleísta por el partido verde durante los últimos seis años de gestión de Rubén Costas.

Por otro lado, la bancada de Creemos en el hemiciclo se conformó, en esta ocasión, por el asambleísta electo poblacional de la provincia Germán Busch, Ibar Antelo, quien resultó elegido por la agrupación Asip.

Además, este frente cuenta con las figuras de dos asambleístas electos indígenas, Roberto Urañavi (pueblo guarayo) y, aunque de manera fugaz se presentó ayer en la sesión, el legislador indígena yuracaré-mojeño, Wilson Cortez. Ambas autoridades llegan a la Asamblea Legislativa Departamental a través de sus normas y procedimientos propios de elección en sus naciones y no así por un frente político, como ocurre en la democracia participativa.

Con estos cuatro asambleístas, por el momento, se conforma el cuórum y que necesita Camacho para la aprobación de cualquier proyecto o norma que requieran de la votación de la mayoría simple del pleno de la Asamblea que, hasta ahora, son 26 acreditados de los 28 miembros que establece el Estatuto Departamental.

Cuando ya se encuentren los 28 asambleístas oficialmente acreditados en el pleno de la ALD, el frente político del gobernador electo tendrá que tener un acercamiento para conformar una alianza con alguno de los dos nuevos legisladores indígenas (chiquitano o ayoreo) o con uno de los miembros de la bancada del MAS para contar con los 15 asambleístas que necesitará para contar con la mayoría absoluta.

Sin embargo, para algunos casos, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa Departamental contempla que la bancada oficialista deberá contar con 19 votos a su favor para obtener los dos tercios que se requieren para aprobar ciertas determinaciones, situación que complica la gobernabilidad de Camacho.

El gobernador electo acudió ayer a la Asamblea Legislativa para felicitar a la bancada de Creemos por lograr la presidencia en esta instancia.

Lo que dice el MAS

“Nosotros no somos de ese espíritu de confrontar, de hostigar, de presionar que hemos vivido ayer (martes), más claro ponemos nuestra posición como legisladores electos. Queremos trabajar por nuestras 15 provincias y nuestros cinco pueblos originarios y lo vamos a realizar con esa agenda programática dentro del pacto de unidad”, dijo Clemente Ramos, jefe de la bancada del MAS en la Asamblea, un día después de que abandonaran la sesión preparatoria, tras perder la elección en la conformación de la directiva Ad Hoc, aunque adujeron que salieron del plenario por razones de seguridad.

“Se ha realizado (la votación para escoger la directiva) con un cuórum que no contempla la mayoría, pero vamos a evaluar en el tema jurídico. No queremos problemas, ellos lo han realizado con hostigamientos para que nosotros no podamos llegar, pero hemos visto que han procedido y estamos prestos para trabajar si así corresponde”, dijo el legislador del MAS.

Por su parte, Ramiro Valle, asambleísta del pueblo guaraní, reprochó la actitud de Creemos. “No se nos ha respetado como pacto de unidad, porque somos mayoría. Nuevamente se truncan las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir la Asamblea como se acordó en el pacto. Denunciamos que quienes hablan de democracia están comprando conciencias”, sostuvo Valle.

Luis Fernando Camacho aseguró que el MAS miente al anunciar un supuesto pacto con los pueblos indígenas, porque ayer quedó demostrado que el verdadero acuerdo es del pueblo cruceño, entre dos fuerzas políticas (Creemos y Asip) con los pueblos originarios.

Demandas indígenas

De los cinco pueblos indígenas representados en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, tres tienen problemas. Si bien hasta el momento los delegados de las bancadas de guarayo, yuracaré-mojeño y guaraní cuentan con sus credenciales de asambleístas electos ante la Asamblea Legislativa, falta completar la nómina con los ayoreos y los chiquitanos, aunque Ramiro Valle, de los guaraníes, afronta una apelación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el caso de los ayoreos, ayer el TSE procedió a notificar al Tribunal Electoral Departamental (TED) cruceño de que el recurso extraordinario de revisión fue rechazado, por lo que se debe continuar con el proceso de elección del legislador de este pueblo, convocatoria que deberá realizar el dirigente Tari Chiqueno.

En su momento, Subi Picaneray, del otro bando que presentó el recurso, indicó que si el TSE rechazaba el recurso, estos presentarán un amparo constitucional para que la convocatoria a elección sea realizada por Manuel Chiqueno.

Esta situación fue detectada por el TED cruceño hace un par de semanas, alertando que existe un paralelismo en la dirigencia ayorea, situación que debe ser subsanada por sus líderes, ya que el Órgano Electoral es únicamente técnico y solo se presenta a sus comicios para observar que sus modos y procedimientos propios sean cumplidos de acuerdo a sus estatutos.

En cuanto a la situación del curul chiquitano, que fue ganado en una elección por Aida Melgar, también fue observado por una parte de la dirigencia, quienes denunciaron que no se cumplió con sus estatutos.

Se conoce que el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del TED cruceño acaba de presentarlo, por lo que está siendo analizado por el departamento legal para que luego sea revisado por la Sala Plena del tribunal cruceño.

En el caso de Valle, diez capitanías presentaron una solicitud de reversión de su credencial, porque no estarían de acuerdo en que el legislador haya firmado el pacto de unidad con el MAS sin consultar a sus bases.

Incluso, el martes, durante la primera sesión preparatoria de la ALD, un grupo de ellos llegó hasta el hemiciclo para anunciar que, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, Valle había sido revocado de su cargo.

Esta apelación fue enviada la semana pasada al Tribunal Supremo Electoral, quien es el único que revisa este tipo de solicitudes. Tal documentación llegó al órgano en fecha 16 de abril, pero hasta ayer no había ingresado a Sala Plena.

“El trámite necesita ser recibido jurídicamente, lo que ha sucedido recién esta semana”, explicó Salvador Romero, presidente del TSE. La apelación primero ingresa a ventanilla, luego es pasada a Secretaría de Cámara que transfiere el documento a la parte legal para su análisis y recién ingresa a Sala Plena.