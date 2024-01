Zvonko Matkovic entrega informe sobre suplencia del gobernador y ratifica que sentencia del TCP no aplica a Aguilera

El legislador agregó que la sentencia del TCP no aplica a Aguilera, por lo que sería ilegal la asunción del mando en la Gobernación cruceña. “La suplencia temporal no se aplica a vicegobernadores. Lamentablemente al Tribunal Constitucional no le dio la gana de modificar su resolución y mantuvo su error y lo más triste es que ellos no conocían una ley departamental”, enfatizó.