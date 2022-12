Zvonko Matkovic: "No vamos caer en el juego del MAS, que lo que quiere es dar un golpe a la Gobernación"

Matkovic dio su total respaldo al gobernador y reiteró que las autoridades departamentales no caerán en el juego del Gobierno de dar un golpe a la Gobernación. “El Estatuto es absolutamente claro: el gobernador Camacho sigue siendo el gobernador. Como lo he dicho y también lo ha manifestado el vicegobernador, estamos trabajando absolutamente coordinados y no vamos a entrar en el juego del MAS, que lo quiere es dar un golpe a la Gobernación cruceña. Lo que busca es descabezar a la Gobernación y que Luis Fernando Camacho no sea gobernador de Santa Cruz, es decir, es deponer a una autoridad política por la fuerza, pero no lo vamos a permitir”, señaló.