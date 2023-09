Zvonko: "No se negocian nuestros recursos naturales. No se negocia nuestra democracia. No se negocia nuestra libertad”

“Seguimos sin nada que festejar, porque esa silla sigue vacía , por que quien debe estar sentado ahí los llena de miedo. Creen que, teniéndolo a Camacho encerrado, el pueblo cruceño dejará de luchar. Se nota que no nos conocen”.

“Es evidente que no existe un respeto al Estado de Derecho ni podemos hablar (de) que en Bolivia vivamos en democracia. La inexistente separación de poderes, un perforado sistema electoral y un sistema judicial sometido a intereses personales, dieron pie al acto más cobarde al que este gobierno se haya animado”.

“No nos olvidemos nunca, que ese camba al que secuestraron y tienen preso, Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del departamento de Santa Cruz, está ahí en nombre de todos nosotros. Porque quiso. Porque no se iba dejar asustar. Porque se lidera con el ejemplo. Solo los cobardes huyen. Y Santa Cruz no es para cobardes”.

“Desde su primer día como cívico, el ahora Gobernador marcó una línea, nunca más negociar nuestros principios por 30 monedas de plata. No se negocian nuestros recursos naturales. No se negocia nuestra democracia. No se negocia nuestra libertad”.