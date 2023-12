Zvonko, por tierras: “Se nota que por política se está tratando de proteger a grupos (...) Y se ve que aquí hay devoluciones de favores políticos”

“Hace mucho tiempo, décadas, que se ha venido promoviendo el asentamiento ilegal en esta región, por grupos afines a su partido de gobierno. Hemos visto un comandante de la Policía que fue y se reunió con personas que han amenazado de muerte con armas y salió de esa reunión diciendo que no, que no fue eso lo que quisieron decir y que ya le explicaron a él (Arce), personalmente, lo que en realidad quisieron comentar; y encima se ha detenido a una persona (campesino detenido el fin de semana pasado), que no fue parte de la conferencia de prensa donde se amenazaba a empresarios (en la que participaron Sixto Canazas y Nicolás Ramírez)”, cuestionó Matkovic.

“Mientras la Justicia no funcione, mientras la Fiscalía no haga nada, mientras la Policía no persiga a estas personas, y mientras el Gobierno no ponga mano dura, ordenando a la Policía actuar en estos casos, esto no va a mejorar. Tenemos muertos en la Chiquitania, tenemos muertos en Guarayos, tenemos asentamientos en todo el departamento, en el sur, en el norte, en el este”, afirmó.