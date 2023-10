Zvonko señala que hallazgo de coca en el Amboró es para beneficiar al narcotráfico; pide intervención de la Fiscalía y Policía

“Hay informes de que en otros parques está ocurriendo lo mismo , lo que refuerza la denuncia que hemos planteado aquí. La Policía y los militares no han hecho prevalecer la ley, pasan por encima de la protección de estas áreas, que no deberían tener este tipo de cultivos” cuestionó.

“Casi medio Choré ha desaparecido y seguimos viendo la inacción de las autoridades nacionales (…), no vale decir no sabía, no vale decir son solo denuncias; aquí hay pruebas, ayer los canales de televisión han mostrado aproximadamente 20 hectáreas de coca ilegal sembrada dentro del Parque Amboró, y con seguridad se repite en muchas otras áreas protegidas”, aseguró.