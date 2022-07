Zvonko sobre el censo: "Jhonny no es una persona autorizada para hablar a nombre del pueblo cruceño"

"Una vez más, lamentablemente los colores se ven a clara vista. Por dos o tres chupetes se venden, se negocian y nos venden a todos. Jhonny no es una persona autorizada para hablar a nombre del pueblo cruceño", manifestó Zvonko Matkovic, el presidente de la Asamblea cruceña, luego de conocer que el Alcalde de esta ciudad participara de una reunión de burgomaestres -en La Paz- con el presidente Luis Arce, la misma que concluyó con sabor a poco para los líderes cruceños y dejando en el aire la fecha para el Censo, donde se dio a conocer que, por el momento, solo se trabajará en mesas técnicas para desarrollar la encuesta en el país.

Calificó de vergonzosa la participación de Fernández, y considera que los alcaldes fueron encomendados de anoticiar a sus regiones de que el Censo se debe aplazar hasta 2024. "E so no fue lo que la población les dijo, eso no fue lo que la población les exigió a sus representantes. N o fue lo que la Comisión del Censo, donde él estaba presente, tenía el mandato", dijo.