¿Por qué varias empresas apuestan por el renting para optimizar sus gastos?

Escucha esta nota aquí

Comprar ya no es la única manera válida de adquirir bienes y disfrutar de ellos para una empresa. Varios líderes de compañías en Bolivia están apostando por el renting, que es el arrendamiento de bienes. El servicio ofrece grandes beneficios, por ejemplo: Los activos arrendados no se deprecian en la contabilidad del usuario sino como un gasto mensual y tampoco incurren en un egreso concentrado en sus flujos al momento de la adquisición del equipo, lo que le permite a la empresa disponer de mayor liquidez, ahorrar recursos y no atentar con la capacidad de endeudamiento bancario.

Gabriel Terrazas, Gerente General de dCapital de Datec, explica que la pandemia ha asfixiado a muchos sectores económicos del país y este hecho sin precedentes ha obligado a las compañías a adaptarse a nuevas soluciones para continuar operando, con eficiencia y con la mayor liquidez posible. “Muchas empresas no cuentan con el flujo necesario para comprar bienes y tampoco pueden acceder con facilidad a préstamos bancarios. Inspirados en esa necesidad, hemos creado el servicio dRenting, como una alternativa de financiamiento de equipos tecnológicos, vehiculares, entre otros”, expresa Terrazas.

El servicio dRenting cuenta con un abanico de ventajas para las empresas: requisitos mínimos de arrendamiento, cuotas competitivas y mensuales a plazo fijo, seguro, no afecta la capacidad crediticia, opción de compra al finalizar el contrato, ahorro hasta un 16% frente al esquema de compra convencional, entre otros beneficios.

Terrazas asegura que dRenting es una práctica innovadora para las empresas que requieren optimizar sus procesos y recursos. “Ofrecemos una alternativa para impulsar a las organizaciones a subirse al tren de la aceleración digital”, indica el ejecutivo a tiempo de mencionar que esta metodología de negocio será explorada en el evento INNOVA 2021, juntos a otras temáticas que abrirán camino al desarrollo tecnológico de las empresas bolivianas.





Gabriel Terrazas tiene una amplia experiencia en el sector financiero