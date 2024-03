21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down

Wilma Kohn de Sánchez es la voluntaria más comprometida y la presidente de la Fundación Síndrome de Down, Fusindo, desde sus inicios. Incansable, siempre promoviendo sus campañas para lograr hacer visible lo invisible, a través de un grupo de niños a los que la sociedad ignoraba. Ella misma, antes de los 30 años dio a luz un niño con síndrome de Down, al que llamó José Daniel. Y este ser de luz le dio un nuevo sentido y orientación a su hogar. Una mamá que aprendió y enseñó a su familia a tratar al pequeño regalo que les dio la vida y unos años más tarde luchó por instituir una fundación. “La misión que Dios me dio fue a través de la llegada de José Daniel a la familia. Él fue la inspiración para crear Fusindo”, comparte la voluntaria emocionada.