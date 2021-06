56 años... ¿En serio, Elizabeth Hurley?

Escucha esta nota aquí

No solo Madonna tiene la fórmula secreta de la juventud, la actriz Elizabeth Hurley también parece haber encontrado una con la que luce increíble de pies a cabeza. Y es que por donde se la mire no se encuentran rastros de sus 56 años.

Después de posicionarse como una de las mujeres más bellas de Hollywood, con películas como Al diablo con el diablo (2000), Hurley se convirtió en diseñadora de modas, precisamente, de biquinis, que ella misma promociona en sus redes sociales.

Sí, a su edad posa sin ningún problema con diminutos trajes, al natural y hasta en movimiento, como para despejar dudas de si se trata de efectos del Photoshop.

"Elizabeth participa en todos los aspectos del negocio, desde el diseño hasta la fabricación y el marketing", confirman en la página web de la firma de trajes de baño que lleva su nombre y donde se pueden ver los modelos de inspiración de la diva, que igual es su mejor percha.

Secretos

Una de las preguntas de rigor cuando la entrevista es cómo se mantiene deslumbrante. En 2018, dijo a la revista Woman&Home que, en cuestiones de piel, humecta su cara 6 veces al día, ¡y su cuello 10 veces!.

Mientras que para el cuerpo, la actividad física es vital. "No hago ejercicio pero sí soy muy activa. Me gusta hacer caminatas largas, estirarme, tal vez hacer un poco de yoga o un poco de pilates, pero no me gusta el ejercicio de alto impacto; deportes con alta energía", declaró a la revista Closer Weekly, en 2017. Definitivamente, vale la pena probarlos.