A Chris Hemsworth no le gustó su propia actuación: "Me siento como una caricatura en Thor"

Aunque el actor ha sido elogiado por su interpretación en películas anteriores como "Thor: Ragnarok", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame", expresó decepción con su trabajo en "Love and Thunder", dirigida por Taika Waititi.



"Quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo", compartió Hemsworth durante la entrevista.



A pesar de esta experiencia, Hemsworth no ha renunciado al papel de Thor y siente una responsabilidad hacia su audiencia de ofrecer otra interpretación del personaje después de lo que percibió como un desacierto en "Love and Thunder".