"A diario me levanto a pesarme", la dura confesión de 'Bibi', de la familia Peluche

El gran salto a la fama de la actriz mexicana Regina Blandón, de 30 años, fue gracias al papel de Bibi, la hija 'rara' de la familia Peluche en su popular serie de TV; sin embargo, en los últimos años, comenzó a andar sola por el audiovisual y le va muy bien. Lamentablemente, la popularidad llegó acompañada de exigencias y críticas contra las cuales la intérprete explotó este domingo.

"El otro día me comentaron en una foto: 'enseñándonos la lonja' y no he parado de pensar en lo mal que estamos. Este post no es para que me digan 'no, pero no hagas caso, así te ves bien', no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma", empieza el post que compartió en Instagram con sus 3,2 millones de seguidores.

La intérprete de la hija de Ludovico Peluche, personaje interpretado por Eugenio Derbez, acompañó la publicación con dos fotos en las que posa en ropa interior frente al espejo.

"Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije 'mira, me siento guapa hoy, la verdad' (...). Y las vi al día siguiente y dije: 'se me ve gorda la pierna, la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas' Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben cómo me hablo", continúa.

También reclama que siempre le dicen que, por su trabajo en la pantalla, tiene que "estar 'arreglada', ser fit y adelgazar".

Finalmente, se sincera que lo primero que piensa cuando debe asistir a un casting es en la ropa que usará para verse delgada y no en la oportunidad de hacer lo que ama.

"Nos podemos ver como queramos, nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que c****** quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos al chile)", finaliza 'Bibi'.



En 2021, Regina participó en grandes éxitos mexicanos de comedia, como Guerra de likes y Sin hijos.



La publicación de la actriz cuenta con más de 207 mil likes en solo tres horas y recibió felicitaciones de sus colegas de la actuación, como Ludwika Paleta, Michelle Renaud y Sofía Reyes, entre muchas otras.