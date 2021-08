A la orilla del mar, Thalía eleva la temperatura en traje de baño

Escucha esta nota aquí

No hay dudas de que Thalía cuenta con uno de los cuerpos más privilegiados. A pesar de los cuidados que realiza para mantenerse espléndida, sus seguidores no pueden creer cómo se mantiene tan bella a días de cumplir los 50 años de edad. Muchos aducen que la genética juega un rol fundamental, ya que su sobrina de 35, Camila Sodi, también mantiene su figura siendo madre de dos niños.



Uno de sus trucos, ha sido revelado hace unas horas por la cantante y actriz mexicana. “Mi rutina de desintoxicación con cupping! Me deja como nueva” escribió Thalía haciendo referencia a la técnica milenaria conocida como ventosaterapia.

Además aseguró: “Tiene muchísimos beneficios para el cuerpo, desde oxigenar los músculos, mejorar la circulación y eliminar las toxinas acumuladas. Sí, sé que se ve extrañísimo e inclusive doloroso, pero la verdad ¡se siente riquísimo!”.







Cupping, la técnica de desintoxicación de Thalía pic.twitter.com/QkEyEFQJwC— ShowMundial (@ShowmundialShow) August 7, 2021





En las últimas horas, la esposa de Tommy Mottola compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que desataron los suspiros entre sus fans. “¡Nada como un mañanero!” escribió de epígrafe del post. Y aclaró: “¡Exacto mal pensados! ¡Un chapuzón por la mañana! ?? Fresca y lista para arrancar el día. ??”.



En las imágenes, Thalía posó con sus piernas sumergidas en un mar de aguas cristalinas y lució un escotado traje de baño enterizo color verde oliva con detalles plateados. Además, recogió su cabello y utilizó gafas para cubrirse del sol. El posteo cosechó más de 350 mil likes y 3000 comentarios. “Preciosa”, “Picor” y “Que guapa Thaliaaa!! Nos encantaaa!!” fueron algunos de ellos.







