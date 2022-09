Accidente destroza el hombro a Eugenio Derbez

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y porqué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo . Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, confesó el actor mexicano de 61 años.

“Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada”, recordó.